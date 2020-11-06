Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Ligdeki son 6 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında galibiyet elde ederek yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı.

Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.

Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Maxim, Vetrih, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.