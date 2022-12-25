Gaziantep FK ile Beşiktaş, Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi.

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, seyirci avantajını kullanıp rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anıldı

Gaziantep FK'li futbolcular kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına maç öncesi sahaya, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, maç öncesi ısınma çalışmalarını ise "25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun" yazılı tişörtle gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un orta sahadan pasıyla sağ kanatta buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortaya iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

11. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.

40. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 73 Sagal), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal (Dk. 67 Muleka), Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Nkoudou (Dk. 46 Redmond), Umut Meraş (Dk. 67 Masuaku), Atiba (Dk. 46 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Weghorst

Sarı kartlar: Günay Güvenç (Maçtan önce), Dk. 28 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 25 Nkoudou (Beşiktaş)

Gol: Dk. 71 Figueiredo (Gaziantep FK)