Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek.

Gaziantep FK, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 34 puanla 10. sırada yer alırken, Fraport TAV Antalyaspor ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında yapılan maç 1-1 sona ermişti.

Sumudica sınırda

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalyaspor maçına kart sınırında çıkacak.

Daha önce kart cezası nedeniyle ligin 25. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakan Rumen teknik adam, son 3 maçta Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray ile gerçekleştirilen maçlarda sarı kart gördü.

Sumudica, yarın oynanacak Antalyaspor maçında da kart görmesi halinde gelecek hafta Denizlispor deplasmanında bir kez da saha kenarında olamayacak.

Gaziantep Futbol Kulübünde geçen haftaki Galatasaray maçında kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan sol bek oyuncusu Juinor Morais de bu hafta teknik heyetten forma bekleyecek. Kırmızı-siyahlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Oğuz, Güray, Sousa, Morais, Maxim, Kayode, Muhammet.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudrashov, Fredy, Hakan Özmert, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic.