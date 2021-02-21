Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı Arda Kardeşler yönetiyor.

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Son 5 maçta sadece 1 kez kazanan Gaziantep temsilcisi, 38 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Ersun Yanal ile iyi bir ivme yakalayan Fraport-TAV Antalyaspor ise ligde 9 maçtır kaybetmiyor. Serisini sürdürmeyi hedefleyen Akdeniz ekibinin 32 puanı bulunuyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...