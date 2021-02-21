Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK Antalyaspor'u ağırlıyor
Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı Arda Kardeşler yönetiyor.
Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Son 5 maçta sadece 1 kez kazanan Gaziantep temsilcisi, 38 puanla haftaya 7. sırada girdi.
Ersun Yanal ile iyi bir ivme yakalayan Fraport-TAV Antalyaspor ise ligde 9 maçtır kaybetmiyor. Serisini sürdürmeyi hedefleyen Akdeniz ekibinin 32 puanı bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Gaziantep FK Süper Lig
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