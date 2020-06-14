Gaziantep FK, Ankaragücü ile karşılaşıyor
Süper Lig'de 27. hafta maçında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşma başlamadan önce maçın hakemi Mete Kalkavan'a yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle sarı kart gördü.
Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Gaziantep FK: Gökhan, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morias, Günay, Jefferson, Maxim, Muhammed, Kayode.
MKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Tiago, Lukasik, Saba, Scarione, Rodrigues, Orgill