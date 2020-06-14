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Gaziantep FK, Ankaragücü ile karşılaşacak
[Grafik: TRT HABER]
Süper Lig'de 27. hafta maçında bugün Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Gaziantep'te Kalyon Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Stat: Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Morais, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Sedat Ağçay, Daniel Lukasik, Faty, Orgill, Rodrigues, Michalak
Etiketler: süper lig MKE Ankaragücü Gaziantep FKSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:11
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