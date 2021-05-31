Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep Amedej Vetrih’le 2 yıllık sözleşme imzaladı
Gaziantep Futbol Kulübü, Amedej Vetrih’le iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Gaziantep FK, Slovenyalı orta saha oyuncusu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya vardı.
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcumuz Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca Slovenya Milli Takımı'na da düzenli olarak davet alan başarılı futbolcumuz, önümüzdeki sezonda kırmızı-siyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek. Yapılan anlaşmanın Amedej Vetrih ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
AMEDEJ VETRIH İLE İKİ YIL DAHA!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 31, 2021
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Etiketler: Gaziantep FK Transfer Haberleri
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