27. dakikada Danimarka, Kasper Dolberg ile 1-0 öne geçti.

Son 16 turu heyecanındaki ilk maç Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Daniel Siebert yönetiyor.

Türkiye'nin de yer aldığı A grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkan Galler, adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde.

Danimarka ile oynadığı son 3 maçı da kaybeden Ada ülkesi, rakibi karşısındaki şanssızlığını kırmak istiyor.

Danimarka ise grup aşamasında ilk iki müsabakayı kaybettikten sonra adını bir üst tura yazdırmayı başaran ilk ülke oldu. Kasper Hjulmand'ın öğrencileri zorlu maçta Galler'i de elemenin hesaplarını yapıyor.

Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi. 6 grupta oynanan maçlar sonucu ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 takım, son 16 turunda mücadele edecek.

Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.