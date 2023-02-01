Galatasaray ile Ümraniyespor, Nef Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Galatasaray'ın gollerini, 32. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile 60. dakikada penaltıdan Icardi attı.

Ümraniyespor'un gollerini 11. dakikada Umut Nayir ile 39. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti.

Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı.

Geride kalan 20 lig maçında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 14 puan toplayan Ümraniyespor ise ligin son sırasında bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens'in plase vuruşunda kaleci Orkun Özdemir uzak köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak önledi.

7. dakikada Umut Nayir'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Onur Ayık, ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Uruguaylı kaleci, topu iki hamlede kontrol ederek takımı adına önemli bir kurtarış gerçekleştirdi.

GOL - 11. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Geraldo, pasını altıpas gerisine çıkardı. Uygun durumda pozisyon alan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

15. dakikada Ümraniyespor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Geraldo, Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi ve ilk gole benzer bir pas verdi. Penaltı noktasına gelen meşin yuvarlağa Avounou bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera, bacaklarının arasından geçen topu çizgi üzerinde kontrol etti.

18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda kaleci Orkun Özdemir soluna yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Icardi, kontrol ettikten sonra şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 32. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson'un indirdiği topu kale önündeki Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi. 1-1.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Orkun sağına gelen meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

36. dakikada sağ kanatta Emre Taşdemir'in zamanlama hatasında topu alan Geraldo yine ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası gerisindeki Avounou bekletmeden şutunu çekti ancak bir kez daha Muslera gole izin vermedi.

GOL - 39. dakikada Ümraniyespor bir kez daha öne geçti. Avounou'nun sağdan ortasında penaltı noktasının sağına gelen topa bekletmeden vuran Oğuz Gürbulak, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinde ağlarla buluşturdu. 1-2.

48. dakikada Boey'un sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Nef

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu.

Galatasaray: Muslera, Emre Taşdemir, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Boey, Torreira, Rashica, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi.

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur Atasayar, Epureanu, Popov, Sackey, Onur Ayık, Avounou, Oğuz Gürbulak, Kartal Yılmaz, Umut Nayir, Geraldo.