Galatasaray'ın rakibi Sivasspor
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.
Sivasspor 9. dakikada Max Gradel'in attığı golle 1-0 öne geçti.
14. dakikada Radamel Falcao Galatasaray'ın golünü atarak skoru eşitledi. 1-1 Kolombiyalı yıldız bu golle ligde yaklaşık 5 ay sonra topu ağlarla buluşturmuş oldu.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Galatasaray, ligde 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 57 puanda yer alıyor.
Demir Grup Sivasspor ise ligde 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan topladı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 9. dakikada Galatasaray savunmasında Linnes, Muslera'ya dönmek istedi araya giren Gradel topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
GOL - 14. dakikada Galatasaray atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Falcao rakibinden kurtulup kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özgür Ertem.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Belhanda, Babel, Onyekuru, Falcao.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin, Camara, Uğur, Ziya, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare.
Gol: Dk. 9 Max Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Radamel Falcao (Galatasaray)
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