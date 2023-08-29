Galatasaray'ın rakibi Molde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için sahaya çıkacak. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Galatasaray, turu geçme adına büyük avantajı bulunuyor. Her türlü galibiyet ve beraberlik, Galatasaray'ın Devler Ligi vizesini almasını sağlayacak.

Tek farklı Molde galibiyetlerinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Norveç ekibinin turu geçmesi için, en az iki farklı kazanması gerekiyor.

Bu eşleşmeden mağlup ayrılan takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıkmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Kaasa, Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen

Stat: RAMS Park.

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik.