Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Galatasaray'ın rakibi Konyaspor
Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.
İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Galatasaray Konyaspor Süper Lig
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