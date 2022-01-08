Galatasaray'ın rakibi Giresunspor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 20. ve ikinci yarının ilk haftasında sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşıyor.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı.
Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde bulunuyor.
GZT Giresunspor, ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alarak topladığı 22 puanla 14. sırada yer aldı.
Lige iyi başlayamayıp ilk 7 karşılaşmada puan alamayan Karadeniz temsilcisi, ikinci devre bu durumu tersine çevirip çıkış yakalamayı hedefliyor.
İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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