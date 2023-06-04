Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Galatasaray 28. dakikada Zaniolo ile 1-0 öne geçti.

Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray 82 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Ligin 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında rakibi olan Galatasaray'ın da aynı gün deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yenmesi ve şampiyonluğu garantilemesi üzerine, ligi ilk sırada bitirme şansını yitirdi.

[Fotoğraf: AA]

Sezonu ikinci sırada kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-0 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek, şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzülen taraftarını derbi galibiyetiyle mutlu etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 77 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Galatasaray kupasını maç sonu alacak

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak derbiyi takip etti

Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

Bakan Bak'a, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

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[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Toreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Peres, Arao, Arda Güler, Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia.

Sarı kart: Dk. 12 Nelsson (Galatasaray)

Gol: Dk. 28 Zaniolo (Galatasaray)