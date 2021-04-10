Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Galatasaray'ın rakibi Fatih Karagümrük
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, 9'unda berabere kaldı ve 10'unu yitirdi. Hanesine 48 puan yazdıran Fatih Karagümrük, 34. hafta öncesi 8. sırada yer buldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Galatasaray Fatih Karagümrük Süper Lig
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