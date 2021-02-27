Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Galatasaray'ın rakibi Erzurumspor
Süper Lig'in lideri Galatasaray, 27. hafta mücadelesinde bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Etiketler: Galatasaray Erzurumspor Süper Lig
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