Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 19:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Galatasaray'ın kupadaki rakibi Denizlispor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.
Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek.
Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.
Etiketler: Galatasaray Türkiye Kupası Denizlispor
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