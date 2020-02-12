9. dakikada Emre Akbaba Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ 9. dakikada sağ kanatta Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde iyi hareketlenen Emre Akbaba güzel bir kafa vuruşuyla golü attı. 1-0

16. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortaya Junior Fernandes kafayı vurdu, Fernando Muslera kolay bir şekilde topu kontrol etti.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Mariano, Donk, Seri, Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Djalma, Bammou.

Gol: Dk. 9 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 15 Adem Büyük (Galatasaray)