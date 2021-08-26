Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Galatasaray'ın konuğu Randers
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Danimarka'nın Randers ekibini ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.
Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine bugün üstünlük sağlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne.
Randers: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Kallesoe, Marxen, Kehinde, Launborg.
Etiketler: Galatasaray Avrupa Kupaları
Son Haberler
- 19:59
- 19:57
- 19:50
- 19:45
- 19:40
Sıradaki Haber
Burak Elmas PFDK'ya savunma vermeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz