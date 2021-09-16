Türk Telekom Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek.

Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

Geçen sezon İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.

Muhtemel 11'ler

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Lazio: Strakosha, Lazzari, L.Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Milinkovic, Basic, Zaccagni, J,Anderson, Muriç.

Lazio'da tanıdık isim

İtalyan temsilcisinde Türk futbolseverlerin yakında tanıdığı Vedat Muric forma giyiyor.

Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Kosovalı santrfor, bu kez Lazio formasıyla Galatasaray'ın karşısına çıkacak.﻿