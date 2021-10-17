Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Galatasaray'ın konuğu Konyaspor
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.
Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.
Etiketler: Galatasaray Konyaspor Süper Lig
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