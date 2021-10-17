Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.