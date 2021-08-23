Galatasaray'ın konuğu Hatayspor
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
İlk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından GZT Giresunspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon ev sahibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına çıkacak.
Hatay temsilcisi ise sezonun ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'da 4 eksik
Galatasaray, 4 futbolcusundan Atakaş Hatayspor maçında yararlanamayacak.
Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.
Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.