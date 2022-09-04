Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK
[Fotograf: AA]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.
Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.
Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
Etiketler: Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK
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