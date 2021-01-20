Galatasaray'ın konuğu Denizlispor
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi.
Yukatel Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım 14 puanla 19. haftayı son sırada tamamladı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Galatasaray: Fernando Muslera, Ryan Donk, Martin Linnes, Marcao, Marcelo Saracchi, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Taylan Antalyalı, Ryan Babel
Yukatel Denizlispor: Costel Pantilimon, Muhammet Özkal, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Angelo Sagal, Radoslaw Murawski, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Mattheiu Dossevi, Hugo Rodallega
- 19:11
- 19:13
- 18:58
- 18:51
- 18:56