Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geride kalan 15 haftanın 1'ini bay geçen ve 14 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 29 puanla 16. haftaya lider girdi.

Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmaya çıkan Akdeniz temsilcisi ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 17 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.