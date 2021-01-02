Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbul'da karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde geride kalan 15 haftanın 1'ini bay geçen ve 14 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 29 puanla 16. haftaya lider girdi.
Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmaya çıkan Akdeniz temsilcisi ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 17 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig Antalyaspor
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