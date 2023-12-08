Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor

RAMS Park'ta oynanan haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başladı. Maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

Sacha Boey, 22. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. İlk golün asistini yapan Kerem Aktürkoğlui, 29. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Konuk ekip Yukatel Adana Demirspor, 45+2'de VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Karara itiraz eden kaleci Fernando Muslera, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Adana Demirspor'da penaltı atışını kullanan Niang, 45+3. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak farkı 1'e indirdi: 2-1

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.

Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor: Ertaç, Abdurrahim, Abdulsamet, Semih, Svensson, Emre Akbaba, Ndiaye, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Niang.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Sahasında 23 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Sahasında puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon Seyrantepe'de çıktığı 6 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Galatasaray, bu seriyle Süper Lig'de en iyi iç saha performansı sergileyen takım oldu.

Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u da yenerek tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.

Ligin en iyi savunması Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 14 mücadelede 28 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü. Yaptığı 14 maçın 8'inde kalesini gole kapatan "Cimbom" en az gol yiyen takım oldu.

Galatasaray, 37 gol atan Fenerbahçe'den sonra en iyi hücum performansını gösterdi.

Rakibi 4 maçtır kazanamıyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasreti yaşıyor.

Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi gördü.

Adana Demirspor, deplasmanda galibiyetle tanışamadı

Yukatel Adana Demirspor ise bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamadı.

Bu sezon dış sahada 6 maça çıkan mavi-lacivertli takım, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Henüz Adana dışında galibiyeti olmayan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'da ilki yaşamak için mücadele edecek.