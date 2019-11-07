Spor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink'in yeni adresi belli oldu07 Kasım 2019 Perşembe 15:38 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 16:34
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Güney Afrika ekibi Cape Town City'nin başına geçti.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Güney Afrika ekibi Cape Town City'nin teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
2016 yılında sarı kırmızılıları çalıştırmaya başlayan Riekerink, 41 maça çıkmış ve 2017'de yerini Igor Tudor'a bırakmıştı.
56 yaşındaki teknik adam, son olarak Hollanda ligi ekiplerinden Heerenven'de görev yapıyordu.
Kaynak: TRT SPOR