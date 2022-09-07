Galatasaray, kadroya takviye yapmak için son kozlarını oynuyor. Yönetim, transferin kapanmasına saatler kala kanat forvet ve sol bek bölgelerini güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'ın kanat forvet transferinde ibre Adama Traore'ye döndü. Sarı kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısını Barcelona'da geçiren İspanyol futbolcuyu İngiliz ekibi Wolverhampton'dan kiralamayı planlıyor.

Diğer yandan Galatasaray, 21 yaş altı yabancı futbolcu kuralını kullanarak fırsat transferine de imza atmayı amaçlıyor. Sarı kırmızılılar, Valeranga forması giyen Osame Sahraoui için yoğun çaba harcıyor.

Yönetim, Norveçli futbolcu ve kulübüyle görüşmelerde son aşamaya geldi. Galatasaray, sol bek bölgesi için de Meksikalı Omar Campos ile görüşmelerini sürdürüyor.