Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu için iki başkan adayı bulunuyor.

Seçim divan başkanlığını, en kıdemli üye sıfatıyla Münir Hamamcıoğlu üstlenirken, Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu üyelerin tercihi olabilmek için yarışıyor.

Genel kurulda Aykutalp Derkan sarı, Niyazi Yelkencioğlu ise kırmızı oy pusulası kullandı.

Toplam 2 bin 255 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sandık kuruldu.

Divan kurulu başkanlığı seçiminde saat 15.00'e kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.