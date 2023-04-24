Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ile ipler kopuyor

Galatasaray'da Gomis problemi yaşanıyor. Son haftalarda fazla forma şansı bulamayan Fransız futbolcu, kalan maçlarda kadroya alınmak istemediğini teknik heyete iletti.

Sezona iyi başlayan Bafetimbi Gomis, Icardi takıma katılana kadar Galatasaray'ın gol yükünü çekmeyi başarmıştı.

Forma giydiği 21 lig maçında 8 kez fileleri sarsan Gomis, kritik anlarda attığı gollerle alınan galibiyetlerde önemli rol oynamıştı. Mauro Icardi’nin form yakalamasının ardından 37 yaşındaki futbolcu beklediği süreleri alamadı.

Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Icardi'nin yerine ikinci devrenin başında Barış Alper oyuna dahil olmuştu. Bu karar Gomis'in moralini bozdu ve konuyu teknik direktör Okan Buruk ile görüştü.

Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, VavaCars Fatih Karagümrük maçından sonra, Gomis'in sezonun geri kalanında oynamak istemediğini dile getirdi.

"Soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası değil"

Fransız golcü ise konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

Sarı kırmızılılar, haziranda sözleşmesi bitecek Gomis ile yeni bir mukavele imzalamayacak. Galatasaray, ligin kalan kısmında asıl mevkisi forvet olan tek oyuncusu Mauro Icardi’yle yola devam edecek.

Sarı kart sınırında yer alan Icardi’nin cezalı duruma düşmesi veya sakatlanması durumunda, o bölgede Zaniolo ve Barış Alper’in görev yapması bekleniyor.