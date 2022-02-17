Galatasaray yönetimi, futbol takımında proje çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce danışmanlık görevi için Luis Campos ile anlaşan Burak Elmas, sportif direktörlük için de hamle yaptı.

İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile ile sportif direktörlük için anlaşma sağlandı. Sensibile’nin, danışmanlık görevinde bulunan Luis Campos tarafından tavsiye edildiği öğrenildi.

50 yaşındaki futbol adamı, farklı dönemlerde Roma kulübünde oyuncu izleme görevinde bulundu. Pasquale Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria takımlarında ise sportif direktörlük yaptı.

Burak Elmas ile Torrent görüşecek

Bu arada, Başkan Burak Elmas, Florya’da Teknik direktör Domenec Torrent ile görüştü. Başarısızlığın sebeplerini soran Elmas’ın, takımın bir an önce toparlanmasını istediği belirtildi.

Torrent taktik değiştirecek

Diğer yandan Domenec Torrent, Göztepe maçının taktik çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol çalıştırıcı, İzmir deplasmanında savunmadan pas ile çıkmak yerine uzun topla oynamayı düşünüyor.

Torrent, rakibin ön alan baskısını kırmak için uzun toplarla ile hızlı hücum planlıyor. Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçında Gomis ve Muhammed’i birlikte sahaya sürebilir.

Torrent, Gomis’in top saklama becerisinin yanında Mustafa Muhammed ile hücumda pozisyon bulma zenginliğini arttırmayı hedefliyor. Teknik heyet, antrenmanlarda 4-4-2 ve 4-4-1-1 sistemleri üzerinde duruyor.