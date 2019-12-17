Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında ilk maçta 2-0 yenildiği Tuzlaspor’u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olmuştu. Rövanşında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada Nagatomo, Falcao ve Feghouli ile 3-0 yaptı ve turu getirecek skoru yakaladı. İkinci yarıda 90+2. dakikada Younes Belhanda ile bir gol daha bulan Galatasaray, 4-0 ile turu geçen taraf oldu.

11'ler:

Tuzlaspor: Bayram, Tarık, Kemal, Erdinç, Bülent, Gökcan, Muhammed, Sadık, Yasin, Umut, Göksu.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Ömer, Feghouli, Belhanda, Falcao.

İlk yarının önemli anları

Mücadelenin 10. dakikasında Nagatomo topu ağlarla buluşturdu ve sarı kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi.

16. dakikada Falcao takımını 2-0 öne geçirerek Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk golünü kaydetti.

45. dakikada Taylan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin uzak köşeye plase vuruşu ağlarla buluştu.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının önemli anları

62. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Akarslan’ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

70. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Falcao’nun sert şutunda meşin yuvarlak Tuzlaspor savunmasına çarparak kornere gitti.

80. dakikada sağ taraftan Jimmy’nin yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Feghouli’nin yaptığı vutuşta meşin yuvarlak kaleci Bayram’da kaldı.

88. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli’nin sert şutunda meşin yuvarağı kaleci Bayram kornere çeldi.

90+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Belhanda’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

Kaynak: AA, İHA