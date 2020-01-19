Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 1-0 önde kapattı.

Galatasaray 26. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle Denizlispor karşısında 1-0 öne geçti.

57. dakikada Falcao farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

64. dakikada Yukatel Denizlispor'da Muhammet Özkal farkı 1'e indiren golü kaydetti.

Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Yukatel Denizlispor ise 6 galibiyet, 4 beraberilik, 7 yenilgiyle 22 puan topladı ve ilk yarıyı 11. sırada tamamladı.

Ligin ilk haftasında oynanan maçı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Rodallega'nın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

22. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ömer Bayram'ın sol kanatta yerden ortasına Falcao'nun altıpas önünde yaptığı vuruşta, kaleci Stackhowiak çizgi üzerinde ayağıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi. Ardından Mustafa Yumlu, kafayla topu kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

GOL: 26. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Seri'nin pasında sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Saracchi, yerden ortasını yaptı. Emre Akbaba altıpas önünde bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun bayrağını kaldırmasıyla mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR odasıyla görüşen hakem Uğurlu, golü geçerli saydı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdinç Sezertam

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Onazi, Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan, Rodallega

Gol: Dk. 26 Emre Akbaba, Dk. 57 Falcao (Galatasaray), Dk. 64 Muhammet Özkal (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Marcao (Galatasaray), Dk. 29 Onazi, Dk. 40 Murawski (Yukatel Denizlispor)

Kaynak: AA