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Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılılar bu kapsamında Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirdi.
"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Etiketler: son dakika Omar Elabdellaoui GalatasaraySon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:02
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