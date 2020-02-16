Süper Lig'in geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 39 puanı bulunuyor.

Ligde bir maçı ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 24 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Chebake, Hafez, Hadebe, Acquah, Walter, Gökhan Töre, Robin Yalçın, Bifouma, Umut Bulut