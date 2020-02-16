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Galatasaray Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor
[Grafik: TRT HABER]
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 39 puanı bulunuyor.
Ligde bir maçı ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 24 puan topladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.
Stat: Türk Telekom
Hakem: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Ali Saygın Ögel
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Chebake, Hafez, Hadebe, Acquah, Walter, Gökhan Töre, Robin Yalçın, Bifouma, Umut Bulut
Etiketler: süper lig Galatasaray BtcTurk Yeni MalatyasporSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 19:07
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