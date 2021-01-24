Galatasaray Yeni Malatyaspor deplasmanında
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray, topladığı 36 puanla haftaya lider Beşiktaş'ın 5, ikinci Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Yeni Malatyaspor ise 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. 27 puan toplayan sarı-siyahlı takım, 9. sırada bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1' den canlı dinleyebilirsiniz..
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafes, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay, Adem Büyük, Umut Bulut.
Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Emrek Akbaba, Belhanda, Feghouli, Babel.
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