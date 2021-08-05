Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başladı.

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yönettiği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanıyor.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Babel, Mustafa Muhammed.

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane.