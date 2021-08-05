Galatasaray St. Johnstone'u ağırlıyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başladı.
İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yönettiği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanıyor.
Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Babel, Mustafa Muhammed.
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane.
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