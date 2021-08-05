Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Taylan, Berkan, Aytaç, Babel, Kerem, Muhammed.

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Rooney, Craig, Davidson, Devine, Wotherspoon, Kane, Hendry.