Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Galatasaray St. Johnstone'u ağırlayacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.
Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.
Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Taylan, Berkan, Aytaç, Babel, Kerem, Muhammed.
St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Rooney, Craig, Davidson, Devine, Wotherspoon, Kane, Hendry.
Etiketler: Galatasaray Avrupa Kupaları
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