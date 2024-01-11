Galatasaray Sivasspor deplasmanında

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

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Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Tümosan Konyaspor'u 7-1'geçen ve puanını 50'ye çıkaran lider Fenerbahçe ile puanını eşitlemek için sahada olacak.

EMS Yapı Sivasspor ise ligde 6'şar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı. Sivas ekibi, yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Son 6 maçında 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 maçında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Ali Turap Bülbül, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Camara, Aladdin, Uğur, Hakan, Charisis, Kvet, Barrow, Koita.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadı

Hakemler:Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay