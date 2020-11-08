Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray Sivas deplasmanında
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 13 puan topladı.
Demir Grup Sivasspor ise oynadığı 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 8 puan elde etti.
Stat: Yeni 4 Eylül.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel.
Etiketler: Galatasaray Süper LigSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 19:00
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