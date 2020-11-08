Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 13 puan topladı.

Demir Grup Sivasspor ise oynadığı 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 8 puan elde etti.

Stat: Yeni 4 Eylül.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel.