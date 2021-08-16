Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi’nde saat 21.45'te başlayacak maçı, Erkan Özdamar yönetecek.

Ev sahibi Giresunspor ise 44 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşıyor. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de mücadele ettiği altı sezonun hiçbirinde ilk maçını kazanamadı.

Teknik direktör Hakan Keleş ile yola devam eden yeşil beyazlılar, 13 yeni transferle sezona başlayacak. Ev sahibi ekip, Galatasaray karşısına tam kadro çıkacak.

Ligde 63 sezonu geride bırakan sarı kırmızılı ekip, açılış maçlarında 43 galibiyet, 12 mağlubiyet, 8 de beraberlik yaşadı. Galatasaray, sezonu dış sahada açtığı 25 maçta ise 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Bu sezon kadrosuna 8 takviye yapan sarı kırmızılılar, 11 futbolcu ile yollarını ayırdı.

St Johnstone’u eleyerek Avrupa Ligi’nde play offa kalan konuk ekipte, teknik direktör Fatih Terim’in yeni transferlerden Cicaldau ve lisansı yetişmesi halinde Nelsson’a şans vermesi bekleniyor.

İki oyuncu görev almaları halinde bu sezon ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecek. Lisans problemi çözülemeyen Oğulcan Çağlayan ise takımdaki yerini alamayacak.