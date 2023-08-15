Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada

Rams Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
Karşılaşma D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak.
Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu’nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.
Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak.
Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Pedro.