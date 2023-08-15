Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada

Rams Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Karşılaşma D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu’nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.

Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Pedro.