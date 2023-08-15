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Spor
TRT HABER / AA 15.08.2023 20:00

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada

Rams Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Karşılaşma D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu’nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.

Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Pedro.

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