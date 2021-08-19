Randers Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayan müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetiyor. Karşılaşma, Star TV'den yayınlanıyor.

Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılı takım, 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye takıldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımını geçti. Sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalabilmek için son olarak Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti.

Randers ile ilk olarak deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek.

Randers'ın Avrupa Ligi yolu

Geçen sezon Danimarka Ligi'ni 6. sırada bitiren Randers ise Danimarka Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Bu sezon 5. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 4 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan Randers, UEFA Avrupa Ligi'nde ise ilk maçına çıkacak.

İlk yarının önemli anları

6. dakikada Randers'ta Klysner sağ kanattan yerden ortaladı, top ceza sahası içinde Egho'ya gelmeden Luyindama araya girerek topu kornere gönderdi.

8. dakikada Kerem ceza sahası içi sol çaprazından kaleye vurdu, kaleci Carlgren topu kurtardı.

Muslera hatasını düzeltti - 14. dakikada Muslera'nın pas hatası sonucunda Egho ceza sahası içinde topu kontrol etti, vuruşunu yaptı ama Muslera ayağıyla çıkardı.

Stat: Cepheus Park Randers

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado, Jose Maria Sanchez (İspanya).

Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed.