Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

Eindhoven'da oynanan ilk karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray, 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç Kara, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed ve Barış Alper Yılmaz.

PSV: Mvogo, Max Philipp, Boscagli, Ramalho, Mwene, Sangare, Pröpper, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi.