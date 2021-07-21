Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olan karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanıyor.

TSİ 22.00'de başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor.

İki takım 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile Galatasaray arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan, Emre Kılınç, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel

PSV ile 7. kez karşılaşıyor

Galatasaray ile PSV, bugün Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

Galatasaray, Avrupa'da 289. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşan Galatasaray, Avrupa kupalarında 289. kez sahne alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 288 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 112 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 383 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 431 gole engel olamadı.