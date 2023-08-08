Galatasaray Olimpija deplasmanında 1-0 önde

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 9. dakikadasında Barış Alper Yılmaz'ın takımı kontra atağa çıkardığı pozisyonu Kerem Aktürkoğlu şık bir vuruşla gole çevirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, 20. dakikada golü buldu ancak Nelsson'a faul yapıldığı gerekçesi ile gol iptal edildi.

Temsilcimiz Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Olimpija Ljubljana karşısında 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/GwUj6nYuI7 — TRT Spor (@trtspor) August 8, 2023

İlk yarının önemli anları

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Gol 9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.

20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.

36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, top direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Rui Pedro'nun ceza sahası dışındaki vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla elemişti.

Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.

İlk 11'ler

Olimpija: Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Rui Pedro, Fedida, Elsnik, Posavec, Seslar, Bristric

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Sergio Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu

Gol: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 42 Oliveira (Galatasaray)

Stat:Stozice

Hakemler: Andreas Ekberg, Marcus Lundgren Klitte, Niklas Nyberg