Galatasaray Norveç'te avantaj arıyor

Molde Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.

Molde, 8. dakikada Ellingsen ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, 25. dakikda Oliveira ile eşitliği sağladı. 29. dakikada Icardi Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren isim oldu.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan Galatasaray 2. eleme turundan başladı.

İkinci eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ise ikinci eleme turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı 1-0 yenildiği maçında rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Molde, üçüncü eleme turunda ise Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i 2-1 yenildiği maçında rövanşında uzatmada 2-0 yenerek play-off'a çıktı.

Galatasaray, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak dönmenin hesaplarını yapıyor. Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.

Stat: Molde Stadı

Hakemler: Anthony Taylor, Stuart Burt, Lee Betts.

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim Bardakçı, Nelsson, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Mertens, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.