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Spor
TRT HABER / AA 23.08.2023 21:35

Galatasaray Norveç'te avantaj arıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray Norveç'te avantaj arıyor

Molde Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.

Molde, 8. dakikada Ellingsen ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, 25. dakikda Oliveira ile eşitliği sağladı. 29. dakikada Icardi Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren isim oldu.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan Galatasaray 2. eleme turundan başladı.

İkinci eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ise ikinci eleme turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı 1-0 yenildiği maçında rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Molde, üçüncü eleme turunda ise Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i 2-1 yenildiği maçında rövanşında uzatmada 2-0 yenerek play-off'a çıktı.

Galatasaray, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak dönmenin hesaplarını yapıyor. Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.

Stat: Molde Stadı

Hakemler: Anthony Taylor,  Stuart Burt, Lee Betts.

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim Bardakçı, Nelsson, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Mertens, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.

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