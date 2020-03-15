Galatasaray mı, Beşiktaş mı? İşte 11'ler..
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
İyi başlayamadığı ligde ikinci yarıda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılı ekip, 49 puanla haftaya 3. sırada girdi.
Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip ise 43 puanla haftaya 5. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi ev sahibi siyah-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz
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