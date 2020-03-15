Galatasaray mı, Beşiktaş mı?
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanıyor.
İyi başlayamadığı ligde ikinci yarıda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılı ekip, 49 puanla haftaya 3. sırada girdi.
Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip ise 43 puanla haftaya 5. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi ev sahibi siyah-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GALATASARAY'DAN TEHLİKELİ ATAK 7. dakikada Ryan Donk'un defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Henry Onyekuru hızla ceza alanına girerek sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Gökhan Gönül'e çarpan top kornere gitti.
10. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou kale sahasına yerden sert bir orta yolladı fakat Galatasaray savunması topu karşılamayı başardı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz
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