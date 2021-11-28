Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Galatasaray Malatya deplasmanında
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.
Galatasaray, ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 21 puan toplayan "Cimbom", haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Yeni Malatyaspor Galatasaray Süper Lig
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